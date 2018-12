O fim de semana é com chuva

Sábado e domingo vão ser dias de chuva em quase todo o país. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sábado será o dia mais cinzento.

Períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva é a previsão do IPMA. O vento será fraco a moderado, podendo soprar forte a moderado nas terras altas.

Em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta poderá haver formação de gelo ou geada.

A temperatura mínima deve sofrer uma pequena descida, mas a máxima tenderá a subir um pouco.

Os valores deverão oscilar, em Lisboa, entre os 10 e os 17 graus; no Porto, entre os 13 e os 15; em Faro, entre os 8 e os 18; em Évora e Beja, entre os 5 e os 16; e na Guarda entre os 3 e os 7.

No domingo, a previsão aponta para céu menos nublado, mas com períodos de muito nublado, sobretudo de manhã.

Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da manhã, e no Minho no final do dia.





O vento continuará a soprar fraco a moderado e mais forte nas terras altas. As temperaturas mantêm-se.