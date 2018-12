Fim do pesadelo dos Suns na NBA

Os Phoenix Suns voltaram às vitórias na fase regular da NBA, depois de dez derrotas consecutivas. Ainda sem a estrela Devin Booker, a recuperar de lesão, os Suns bateram os Dallas Mavericks, por 99-89.

T.J. Warren, com 30 pontos, liderou a equipa que voltou a contar com Trevor Ariza (13 pontos, oito ressaltos e cinco assistências) no cinco inicial e Jamal Crawford, que do banco contribuiu com 17 pontos.

Doncic não teve uma grande noite no Arizona e não foi além dos 13 pontos. Herrison Barnes foi o melhor marcador dos Mavericks, com 15 pontos, o jogador mais valioso da equipa texana foi DeAndre Jordan, com duplo-duplo: 14 pontos e 15 ressaltos.

Apesar da vitória, os Suns continuam a ser a equipa com pior registo da NBA, com 5 triunfos e 24 derrotas. Os Mavericks seguem em posição de "play-off" na Conferência Oeste, com 15 vitórias e 12 derrotas.

NBA

Resultados

Phoenix Suns-Dallas Mavericks, 99-89

Orlando Magic-Chicago Bulls, 97-91

San Antonio Spurs-LA Clippers, 125-87

Houston Rockets-LA Lakers, 126-111