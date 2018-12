Morreu a primeira mulher a integrar um Governo em Portugal

Morreu a primeira mulher a fazer parte de um Governo em Portugal. Maria Teresa Cárcomo Lobo tinha 89 anos e vivia no Brasil.



A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo embaixador Francisco Seixas da Costa e já foi confirmada pela Associação Comercial do Rio de Janeiro.

Maria Teresa Cárcomo Lobo morreu no passado dia 8 de dezembro, mas a notícia só agora foi conhecida.

Licenciada em Direito, Maria Teresa Cárcomo Lobo foi nomeada subsecretária da Saúde e Assistência do Governo de Marcello Caetano, em agosto de 1970, quatro anos antes da Revolução de Abril.

Foi deputada à Assembleia Nacional, integrou o conselho da presidência da Assembleia como presidente da Comissão de Saúde e Assistência e foi condecorada com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Cristo.

Maria Teresa Cárcomo Lobo deixou o Governo de Marcello Caetano no verão de 1973. Depois do 25 de abril foi viver para o Brasil, onde chegou a juíza federal do Rio de Janeiro.

Numa mensagem publicada no Facebook, o embaixador Seixas da Costa nota que Portugal teve que esperar até 1970 para ter uma mulher no Governo.

“Recordo bem a novidade, quase "histórica", que a sua nomeação constituiu. Aquela cabeleira enfunada, muito da época, foi uma imagem que encheu então os jornais e a televisão, passando subliminarmente como uma "prova" da "abertura" marcelista”, escreve Seixas da Costa.



A Associação Comercial do Rio de Janeiro manifesta, em comunicado, "enorme tristeza" pela morte da antiga governante portuguesa.