Pizzi confirma “fase menos boa” do Benfica mas “estamos no bom caminho"

O médio Pizzi confirma que o Benfica teve “uma fase menos boa” mas “conseguimos recuperar e agora temos quatro jogos a vencer, sem sofrer golos".

"No Benfica, é sempre proibido escorregar. Entramos em todos os campos para vencer”, reforça o jogador encarnado.

À margem de uma festa de Natal da Associação Jardins-escola São João de Deus, na Amadora, o internacional luso reforça que "a exigência no Benfica é sempre máxima. Os nossos adeptos estão habituados a vencer e nós, jogadores, habituados a resultados positivos. E é isso que queremos continua a fazer”.

Sobre a instabilidade de resultados que quase levou à saída de Rui Vitória do comando técnico da equipa, Pizzi garante que o plantel esteve sempre "tranquilo". "Todos juntos lutamos pelo mesmo objetivo”.

Já sobre as declarações de Luís Filipe Vieira que pedia para que se jogasse “mais à Benfica, o médio luso disse: “Respeitamos as palavras do presidente. É o nosso líder. O que posso prometer é que todos damos o máximo."

Pizzi esteve acompanhado por Ebuehi, Ferro e Jota na distribuição de prendas.