Conheça todos os possíveis adversários de Benfica e Sporting na Liga Europa

O Benfica é cabeça-de-série, como um dos quatro melhores terceiros na Liga dos Campeões, ao passo que o Sporting está no lote dos não cabeças de série depois de terminar o grupo E em segundo lugar.



O sorteio dos 16 'avos' da Liga Europa é na próxima segunda-feira. Tem duas condicionantes: equipas do mesmo grupo ou do mesmo país não podem encontrar-se.



- CABEÇAS DE SÉRIE NOS 16 AVOS DA LIGA EUROPA



Nápoles (via Champions)

Inter Milão (via Champions)

Valencia (via Champions)

BENFICA (via Champions)

Bayer Leverkusen (grupo A)

Salzburgo (grupo B)

Zenit (grupo C)

Dínamo Zagreb (grupo D)

Arsenal (grupo E)

Betis (grupo F)

Villarreal (grupo G)

Eintracht Frankfurt (grupo H)

Genk (grupo I)

Sevilha (grupo J)

Dínamo Kiev (grupo K)

Chelsea (grupo L)



- NÃO CABEÇAS DE SÉRIE NOS 16 AVOS DA LIGA EUROPA



Viktoria Plzen (via Champions)

Club Brugge (via Champions)

Shakhtar Donetsk (via Champions)

Galatasaray (via Champions)

FC Zurique (grupo A)

Celtic (grupo B)

Slavia Praga (grupo C)

Fenerbahçe (grupo D)

SPORTING (grupo E)

Olympiacos (grupo F)

Rapid Viena (grupo G)

Lazio (grupo H)

Malmö (grupo I)

Krasnodar (grupo J)

Rennes (grupo K)

BATE Borisov (grupo L)