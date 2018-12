Sporting vence e volta a igualar FC Porto no andebol

Em jogo antecipado da 14ª Jornada do campeonato nacional de andebol, o Sporting venceu o Sp. da Horta por 30-25.

Os melhores marcadores do encontro foram dois jogadores dos insulares: Pedro Silva e Pavel Hernandez, com 7 golos. Pelo Sporting destaque para um trio com 6 golos: Carlos Pasarin, Fabio Chiuffa e Neven Stjepanovic.

Na classificação, leões e dragões continuam empatados na frente.

Classificação

1- Sporting 40 pontos

2- FC Porto 40

3- Benfica 35 (-1 jogo)

4- Águas Santas 31

5- ABC 30

6- Madeira SAD 29

7- Belenenses 29

8- Boa Hora 24