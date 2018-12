Atirador de Estrasburgo abatido pela polícia. Estado Islâmico reivindica ataque

Chérif Chekatt, o atirador de Estrasburgo, foi sido abatido esta quinta-feira pelas forças de segurança, avançaram fontes policiais. O ministro do Interior, Christophe Castaner, afirma que um suspeito foi morto e decorre a confirmação da identidade.

O responsável pelo ataque da terça-feira, que provocou três mortos e uma dezena de feridos, foi neutralizado esta noite, segundo a France Press e o "Le Figaro".

Chekatt foi interpelado na rua, no bairro de Neudorf, em Estrasburgo, por um grupo de quatro agentes das forças de segurança, chegou a disparar, mas acabou por ser abatido pela polícia.

A agência Amaq, dos terroristas do autoproclamado Estado Islâmico, adianta que o atirador de Estrasburgo é um "soldado do grupo", mas não apresentou nenhuma prova de ligação do cidadão francês aos jihadistas.

O suspeito do tiroteio de terça-feira no mercado de Natal de Estrasburgo é um velho conhecido das autoridades.



O homem de 29 anos abriu fogo sobre a multidão, provocando dois mortos e uma dezena de feridos, e colocou-se em fuga.

As autoridades francesas lançaram uma operação com centenas de elementos para tentar capturar o suspeito, que acabou por ser abatido dois dias depois.

Nascido em Estrasburgo, filho de um casal marroquino, Chekatt tem desde 2016 o seu nome da “Fiche S”, uma lista negra de pessoas perigosas que podem representar uma ameaça à segurança nacional.



Chekatt tem cadastro por assaltos violentos e já cumpriu pena em França e na Alemanha.