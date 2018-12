Inter contrata diretor-desportivo da Juventus

O Inter confirmou esta quinta-feira a contratação de Giuseppe Marotta para diretor desportivo do clube.

O último clube de Marotta tinha sido a Juventus, clube com o qual ganhou sete títulos consecutivos na Série A em oito temporadas.

“Estou a iniciar um novo capítulo, um novo caminho com as mesmas características das minhas experiências passadas, com grande paixão, grande determinação e grande desejo de levar o Inter o mais alto possível”, referiu Giuseppe Marotta.

O último título do Inter é a Taça de Itália em 2011.

Os nero-azzurri estão em terceiro lugar no campeonato desta época, mas a 14 pontos da Juve.