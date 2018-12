Nova diretora quer dar à Teologia o “relevo que merece ter”

A nova diretora da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Ana Jorge, tomou posse esta quinta-feira e diz que quer dar à Teologia o “relevo que merece ter”.

Ana Jorge é especialista em História da Igreja e substitui D. José Tolentino de Mendonça, que foi entretanto chamado a Roma para servir como bibliotecário e arquivista do Papa Francisco.

“O meu grande objetivo é que a Teologia seja realmente, no contexto dos outros saberes e no quadro universitário português e da Universidade Católica em particular, um campo que tenha o relevo que merece ter, que é o de construir, com os outros saberes, uma visão cada vez mais humanista e completa do Ser Humano”, disse Ana Jorge, em conversa com jornalistas após a cerimónia de tomada de posse.

A diretora diz-se feliz por “continuar como até aqui a responder sim aos pedidos que a Igreja e a Universidade me têm feito” e sublinha que “também hoje foi um ‘sim’, mas um ‘sim’ que conta realmente com a corresponsabilidade e complementaridade daquilo que são os talentos, e o modo de fazer e de ser de muitos dos meus colegas.”

Ana Jorge desvaloriza o facto de ser a primeira mulher a exercer este cargo em Portugal. “Objetivamente é isso que acontece, mas para mim é algo que faz parte da minha experiência universitária, nomeadamente aqui na Católica, portanto desde sempre trabalhei em complementaridade com muitos colegas homens, embora também existam senhoras na Teologia. Sempre me senti acolhida, sempre senti que a complementaridade era uma mais valia para uns e para outros e isso é de uma enorme riqueza.”

“Desse ponto de vista acho que este é um momento feliz porque é mais um daqueles momentos na minha vida pessoal e também na da instituição, em que de facto essa complementaridade se objetiva”, diz.