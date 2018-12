Sem vaga para ser operado em Lisboa, doente é transferido para hospital de Gaia

Um doente com uma lesão grave numa mão, decorrente de um acidente de trabalho com uma rebarbadora, foi esta quinta-feira enviado do hospital S. José, em Lisboa, para Gaia por avaria de um microscópio e indisponibilidade de outros dois hospitais na capital.

O caso aconteceu na quarta-feira com um homem de 38 anos, com um trauma grave na mão direita que obrigava a uma cirurgia, revela a agência Lusa, citando documentos hospitalares.

O homem foi enviado do hospital de Setúbal para o hospital de São José, onde deu entrada cerca das 18h00. Mas a equipa de cirurgia plástica e reconstrutiva considerou que, "dada a avaria do microscópio CPR e a necessidade de meios de grande ampliação para sucesso cirúrgico", não existia "capacidade para intervenção" naquele hospital, "à semelhança [do que aconteceu] desta semana e semanas anteriores".

O caso foi discutido com o chefe de equipa de urgência e com a direção clínica e foi decidida a transferência do doente "para outra instituição com capacidade para a intervenção", avança a Lusa.

O hospital de S. José tentou transferir o doente para o hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte), que recusou. Depois, foi feita nova tentativa para o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (hospital S. Francisco Xavier), mas esta unidade tinha uma intervenção a decorrer e não pôde também receber o doente.

Pelas 21h00, três horas depois de ter dado entrada em S. José, o serviço de cirurgia plástica e reconstrutiva de Vila Nova de Gaia aceitou receber o doente.

O processo indica que a alta foi decidida às 22h35 – ou seja, quatro horas depois de ter dado entrada no S. José, tendo sido determinada a sua transferência para Gaia.

Segundo disse à agência Lusa um profissional de saúde do hospital de Vila Nova de Gaia, o doente acabou por entrar no bloco operatório em Gaia já depois das 7h00 desta quinta-feira.