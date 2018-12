Sampaoli assume o comando do Santos

O Santos anunciou, esta quinta-feira, a contratação do treinador Jorge Sampaoli.

O técnico de 58 anos deixou o comando da seleção argentina após o mau desempenho no Mundial 2018, onde a Argentina passou a fase de grupos com dificuldade, depois de empatar com a Islândia e ser goleada pela Croácia. A seleção albiceleste foi eliminada nos oitavos de final frente à França por 4-2. A Argentina foi a finalista vencida do Mundial 2014, quando perdeu por 1-0 frente à Alemanha.

O clube brasileiro anunciou o acordo, pelo que o técnico argentino apenas deverá assinar contrato no fim-de-semana.

No mítico Vila Belmiro, Sampaoli vai orientar vários nomes que já passaram pelo futebol português, como Bryan Ruiz, ex-Sporting, Gabriel Barbosa, ex-Benfica e Derlis González, ex-Benfica. O Santos terminou a última temporada do Brasileirão no 10º lugar e vai disputar a Copa Sul-Americana na próxima época, troféu que venceu em 2011 ao serviço do Universidad de Chile.

Ao longo da carreira, Sampaoli orientou clubes como Bolognesi (Peru), O'Higgins (Chile), Emelec (Equador), Universidad de Chile, a seleção chilena, o Sevilha e a seleção argentina.