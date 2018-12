Atentado em Estrasburgo. Detido mais um suspeito após cerco ao bairro de Neudorf

A polícia francesa lançou uma operação no bairro de Neudorf relacionada com o atentado de Estrasburgo e deteve um homem de 39 anos que é suspeito de ter albergado o suspeito na véspera do ataque.

Chérif Chekatt matou três pessoas e feriu 11 na terça-feira num ataque armado junto ao mercado de Natal de Estrasburgo. Na altura colocou-se a monte e as autoridades suspeitavam que tinha passado a fronteira para a Alemanha.

Esta quinta-feira agentes de elite da polícia francesa cercaram o bairro de Neudorf. Segundo testemunhas, os operações estão fortemente armados e o perímetro de segurança abrange todo o bairro.

Chegou-se a pensar que a polícia acreditasse que Chekatt estava escondido em Neudorf, mas aparentemente as autoridades procuravam outro suspeito com ligações ao homicida.