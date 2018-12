Conselho de ministros aprova expansão dos metros de Lisboa e Porto

Foram aprovados esta quinta-feira em Conselho de Ministros os projetos de expansão das empresas Metro do Porto e Metro de Lisboa.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética informa que, no caso do Porto, haverá uma nova linha, a Linha Rosa, a ligar a Casa da Música e São Bento com quatro novas estações subterrâneas - Casas da Música, Galiza, Hospital de Santo António e São Bento.

A essa nova linha de 2,8 quilómetros junta-se a expansão da Linha Amarela, entre Santo Ovídeo e Vila d'Este, com um troço de 3,2 quilómetros e três novas estações - Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila d'Este - acompanhada de um Parque de Material e Oficina nesta última.

Para este alargamento, que deverá decorrer entre o próximo ano e 2023, está previsto um investimento superior a 307 milhões de euros, comparticipados em 107 milhões por fundos comunitários.

Quanto à expansão do Metro de Lisboa, haverá um novo troço de 2 quilómetros entre o Rato e o Cais do Sodré, a chamada linha circula que contempla a construção de duas novas estações, Estrela e Santos. O projeto passa ainda por remodelar as instalações do Cais do Sodré e executar intervenções nos viadutos do Campo Grande, para unir as atuais linhas Verde e Amarela.

O custo total das obras no Metro de Lisboa ascendem aos 210 milhões de euros, 83 milhões deles oriundos de fundos comunitários. Os trabalhos terão início no primeiro semestre de 2019 e também deverão estar concluídos em 2023.