Manta Santos quer Feirense com motivação extra frente ao Braga

Nuno Manta Santos acredita que a equipa do Feirense está preparada para somar pontos no terreno do Braga, na partida inaugural da 13ª jornada da I Liga. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico dos fogaceiros espera um jogo difícil contra uma equipa com veia goleadora:

"Em Braga vamos encontrar uma equipa que ainda não perdeu em casa e que marca, em média, dois golos por jogos. Mas essas dificuldades só nos dão mais força e determinação para irmos à conquista de pontos".

O segredo para a surpresa em solo minhoto? "Temos de nos agarrar aos nossos pontos fortes. Sempre que tivermos a bola queremos pôr em sentido a baliza do SC Braga. A equipa está forte e mentalizada que, amanhã, vai ter de trabalhar muito. Internamente, tem existido uma reflexão. Se calhar, temos de ser uma equipa mais pragmática".

O Feirense não vence no campeonato desde dia 20 de agosto, em Guimarães. Na última jornada, os fogaceiros deixaram fugir uma vitória caseira frente ao Marítimo no período de descontos, empate que Manta Santos recorda com "frustração":

"Estes três dias desde o jogo com o Marítimo passaram muito rápido. Foi um resultado frustrante. A oportunidade que tivemos depois do 1-1 mostra que a equipa não baixou os braços e ainda foi à procura da vitória nos segundos que restavam. São esses comportamentos que me agradam".

Em dificuldades na tabela classificativa, o treinador do Feirense lamenta alguns deslizes, mas elogias várias exibições que não se materializaram em três pontos: "Até ao momento, tivemos vários jogos bons. Em termos estratégicos, o jogo de Guimarães é um bom exemplo do que teremos de fazer em Braga".

"Com o Rio Ave, com o Sporting, com o Boavista, com o Belenenses e a primeira parte com o Benfica são outros exemplos de bons jogos que fizemos. O nosso problema têm sido as oscilações durante os 90 minutos e, muitas vezes, sofremos golos em momentos menos bons que a equipa tem em determinados jogos", rematou.

O Braga-Feirense está marcado para esta sexta-feira, às 21h15, no Estádio Municipal de Braga, partida a contar para a 13ª jornada da I Liga.