Alexandre Santos é o novo treinador dos sub-23 do Sporting

Alexandre Santos é o escolhido do Sporting para suceder a Tiago Fernandes no comando técnico da equipa sub-23, segundo apurou a Renascença.

O técnico de 42 anos prepara-se para deixar a equipa sub-23 do Estoril, que assumiu já após o início do Campeonato Revelação. Alexandre Santos orientou na segunda metade da temporada passada o Real Massamá, da II Liga, mas não conseguiu garantir a manutenção no escalão.

O antigo treinador adjunto de José Peseiro em clubes como FC Porto, Braga, Al-Ahly e Al Sharjah será o terceiro treinador da equipa sub-23 dos leões esta época, depois de José Lima, que foi removido do cargo para assumir Tiago Fernandes, que abandonou recentemente a posição para orientar o Chaves. Francisco Barão assumiu a liderança da equipa de forma interina.

Alexandre Santos vai estrear-se no banco dos leões na próxima terça-feira, dia 18, no terreno do Vitória de Guimarães. O Sporting ocupa atualmente a 6ª posição da Liga Revelação, a seis pontos do líder Desportivo das Aves.