BCE mantém juros inalterados em mínimos históricos

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira que vai manter os juros inalterados e em mínimos históricos. No final da última reunião do ano, a instituição avisou também que, em janeiro, arrancará uma nova fase sem estímulos.

O conselho de governadores do BCE espera que os juros se mantenham no atual nível, pelo menos até ao verão, enquanto for necessário assegurar que a inflação se mantém abaixo mas perto dos 2%.

Em comunicado, o BCE refere que a atual política mensal de compra de ativos termina este mês.

Em 2019, começa uma nova fase na política monetária europeia que não prevê aquisições, uma decisão que estará sempre sujeita à confirmação da evolução do mercado.