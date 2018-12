Acabou a “bazuca monetária” do BCE, mas juros continuam em mínimos históricos

O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira que vai manter os juros inalterados e em mínimos históricos. No final da última reunião do ano, em que participou Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, a instituição avançou também em janeiro arrancará uma nova fase.

Este mês, termina a atual política mensal de compra de dívida, 15 mil milhões mensais. Em 2019, o BCE deixa de comprar ativos, mas passa a reinvestir os juros gerados pela dívida que acumulou, inclusive quando a taxa de referência começar a subir.

“As compras líquidas, no âmbito do programa de compra de ativos, irão terminar em dezembro de 2018. Ao mesmo tempo, pretendemos continuar a reinvestir, na totalidade, os principais pagamentos de ativos adquiridos neste programa, que atinjam as maturidades, por um longo período de tempo, para além da data em que começarmos a subir a taxa de juro de referência do BCE e enquanto for necessário manter condições de liquidez favoráveis e um amplo nível de acomodação monetária”, afirmou o presidente do BCE.

O objetivo da instituição liderada por Mário Draghi continua o mesmo: assegurar que a inflação se mantém abaixo, mas próximo dos 2%.

O conselho de governadores do BCE espera que os juros se mantenham no atual nível, pelo menos até ao verão de 2019.