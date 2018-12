Quer ser “Fiscal Solidário”? Em Évora é possível

“Esta vaga não é sua nem por um minuto” é a expressão que sustenta a campanha que a Associação de Paralisia Cerebral de Évora (APCE) tem em curso.

“A ideia é alertar para a importância de não se estacionar o carro de forma a impedir que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida possam usufruir do espaço público”, explica à Renascença, o diretor técnico da APCE, Bruno Martins.

O convite é para que todos participem e possam ser um “Fiscal Solidário”, num ato de cidadania e responsabilidade que em nada altera a rotina.

“Temos livros de ‘multas morais’ na nossa sede que podem ser levantados por quem quiser tornar-se um fiscal solidário”, explica Bruno Martins. “No dia-a-dia, podemos andar com estas multas, nas malas ou nas pastas, e sempre que encontrarmos uma situação que pareça poder prejudicar pessoas com deficiência, então deve-se deixar a sua “multa moral” no vidro do carro”, acrescenta.

O responsável da APCE sublinha, contudo, que esta é “uma campanha de sensibilização” e que a ideia de ser “fiscal solidário não surge com um sentido negativo”, pois “compreendemos que as pessoas muitas vezes não o fazem por mal”. Serve, sobretudo, alerta, “para tentarmos que, pelo menos, se possa ter sempre presente que podem estar a prejudicar outras pessoas quando estacionam de forma menos correta”.

A campanha arrancou no inicio deste mês e, numa ação simbólica já realizada, não foi difícil encontrar veículos em cima de passeios, à frente de passadeiras ou até estacionados em locais destinados exclusivamente a pessoas com deficiências.

“A realidade é a de todos os dias”, lamenta Bruno Martins, numa cidade “com muitas barreiras arquitetónicas principalmente no centro histórico”.