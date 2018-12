João Benedito defende direito de Bruno de Carvalho a comparecer na AG do Sporting

João Benedito, candidato derrotado nas últimas eleições do Sporting,apela ao respeito e ao voto na assembleia geral do próximo sábado, que servirá para votar a suspensão de vários sócios, entre eles Bruno de Carvalho.

O antigo guarda-redes de futsal do Sporting assinalou, esta quinta-feira, que "todos os sócios do Sporting CP podem estar presentes" na assembleia geral, incluindo o ex-presidente.

"Os sócios do Sporting têm de ir à assembleia geral para votar naquilo que são as propostas postas a votação. Há uma proposta relativamente ao ex-presidente e, ele estando presente ou não, os sócios irão votar. As pessoas que podem estar presentes e que assim o façam irão exercer o seu direito de voto e o seu direito enquanto sócios. Temos de parar com este folclore à volta do Sporting", sublinhou.

A assembleia geral do Sporting está marcada para sábado, a partir das 14h30, no Pavilhão João Rocha. Os sócios leoninos decidirão se Bruno de Carvalho e os membros que integraram a sua direção continuarão suspensos de sócio ou não. Elsa Judas e Trindade Barros, membros da extinta Comissão Transitória, incorrem em expulsão de sócio.

Título nacional tem de ser objetivo



No que toca ao futebol, João Benedito é mais uma voz a pedir o título à equipa de Marcel Keizer. O antigo jogador de futebol diz que o Sporting tem de "pensar sempre em ganhar", não em "ver o que é que pode acontecer:

"Cada jogo é um jogo. Se lutamos para ganhar em todos os jogos, também lutamos para ganhar todos os títulos. Eu, como adepto, estou claramente expectante que o Sporting possa ser campeão nacional em que modalidade for e também almejar títulos europeus e chegar cada vez mais longe nas provas europeias."

João Benedito falou à margem de uma conferência sobre a importância da cultura desportiva para a gestão de um clube, na Universidade Europeia de Lisboa.