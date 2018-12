Abel elege eliminação com o Zorya como o "pior momento de 2018"

Abel Ferreira considera que o empate caseiro frente ao Zorya, que ditou a eliminação na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, foi o pior momento de 2018.

O Estádio Municipal de Braga despede-se de futebol este fim-de-semana no ano de 2018, frente ao Feirense. Convidado a escolher o melhor e pior momento do ano, Abel nem hesitou em escolher a partida frente ao Zorya: "Nem preciso de dizer porque todos sabem. Não há semana que passe sem me lembrar do jogo com o Zorya".

Em relação ao melhor momento, o treinador já não conseguiu escolher apenas um e elogiou a "consistência" da equipa ao longo do ano: "Foi um ano fantástico, de história. É difícil escolher só um jogo. O que fizemos mais jogo talvez foi contra o Estoril, mas o mais emotivo contra o Sporting, na época passada, porque marcámos um golo nos últimos minutos. Mas o que há a registar é a nossa consistência que demonstrámos".

A oportunidade do Feirense

O Braga recebe o Feirense na próxima jornada e Abel espera uma partida difícil. A equipa de Nuno Manta não vence no campeonato desde 20 de agosto, são dez jornadas sem ganhar, o que configura um período muito negativos dos fogaceiros.

Abel está, no entanto, alerta e considera que "estas equipas, quando não atravessam o melhor momento, querem reagir e todos os jogos são uma oportunidade". "A nós cabe-nos desafiar os nossos limites, ganhar os nossos duelos e impor a nossa força", determina.

Dyego Sousa e a titularidade

Dyego Sousa perdeu o estatuto de titular nas duas últimas partidas do campeonato, frente o Moreirense e Tondela. Abel prefere elogiar o coletivo, mas confirma que Dyego irá jogar frente ao Feirense, restando apenas saber se será titular, ou se vai entrar no decorrer do jogo:

"O Dyego é mais um elemento do plantel. Os valores que definem a nossa equipa são a humildade, amizade, respeito e competitividade e é isso que se vê em todos os jogadores do Braga. Todos treinam para jogar. O Dyego é o nosso melhor marcador, vai-nos ajudar muito, como os outros e amanhã vão vê-lo a jogar, posso garantir isso".

O Braga-Feirense está marcado para esta sexta-feira, às 21h15, em partida a contar para a 13ª jornada da I Liga.