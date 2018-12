Luís Castro recusou as libras do Reading pela família e pelo Vitória

Luís Castro admite que "não era a altura certa" para sair do Vitória de Guimarães, após ter recebido uma proposta concreta para assumir o comando técnico do Reading.

A saída esteve iminente na segunda-feira, no dia seguinte à vitória frente ao Rio Ave, mas o técnico português optou por ficar na cidade Berço. Esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida do campeonato frente ao Desportivo das Aves, Luís Castro não fugiu ao tema:

"Refleti e tomei uma decisão. Quando surgem estas situações, há vários fatores a ter em conta, como a questão familiar, financeira, profissional e a instituição que representamos. Represento um clube que é constituído por uma massa social muito forte e uma estrutura que quer fazer evoluir o clube. Em conjunto com a administração e com a minha família decidi que não era a altura certa para sair".

Ainda assim, Luís Castro admite que perdeu uma oportunidade financeiramente muito vantajosa: "Em contrapartida, estava uma instituição que me garantia uma situação financeira que era muito boa para a minha família".

O técnico dos vitorianos quis esclarecer que o fator económico nunca foi prioridade e "não esteve em causa o contrato com o Vitória, mas sim apenas o convite do Reading", mas não fecha a porta a uma eventual saída no futuro para um projeto semelhante: "Sinto-me confortável aqui e quando se trabalha bem, as oportunidades certamente voltarão a surgir".

Decisão não dá imunidade e iminente saída não afetou plantel

Apesar de ter decidido ficar, o técnico não recusa que poderá sair do clube se os resultados desportivos assim o ditarem. "Não espero que no dia em que porventura perca três ou quatro jogos seguidos não saia porque decidi ficar esta semana. Se tiver de sair, saio, como é normal no futebol".

Luís Castro rejeitou ainda categoricamente que a saída iminente tenha afetado a moral do plantel e, por consequencia, o seu rendimento: "No plantel as consequências são zero porque nunca falei sobre o assunto. Sempre falámos apenas sobre o nosso foco, que era o Rio Ave, e nesta semana também nada falei, porque pensamos só no Aves".

"Enquanto líder jamais deixaria que algo externo mexesse com a equipa", adicionou.

O Vitória de Guimarães venceu as últimas três partidas para o campeonato e subiu ao quinto lugar da tabela classificativa, lugar que vai defender na próxima jornada frente ao Desportivo das Aves: "Será uma equipa que tem de ser olhada pela sua competência. Produzem ataques muito rápidos e podem criar muitas dificuldades".

O Desportivo das Aves-Vitória de Guimarães está marcado para sábado, às 18h00, a contar para a 13ª jornada da I Liga.