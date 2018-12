Tottenham entra na corrida pela contratação de André Gomes

O Tottenham já pensa na próxima temporada e está interessado na contratação do médio português André Gomes, garante o jornal inglês "The Telegraph".

De acordo com a publicação, um ataque ao mercado poderá ser uma das estratégias do presidente do Tottenham, Daniel Levy, para manter o treinador Mauricio Pochettino no clube, face ao interesse do Real Madrid na contratação do técnico. Os "Spurs" não compraram qualquer jogador no mercado de verão, o que não agradou o treinador argentino.

O português atualmente está emprestado emprestado pelo Barcelona ao Everton, que também entrará na luta para tentar tornar o negócio permanente no final da temporada.

De acordo com o jornal inglês, o Tottenham enviou um olheiro ao dérbi entre Liverpool e Everton para observar o médio português.

André Gomes chegou ao Barcelona em 2016, depois de duas temporadas ao mais alto nível no Valência. Na Catalunha, o médio não se afirmou e apenas somou um total de 12 titularidades na última temporada. No último dia de mercado, o português seguiu para a equipa de Marco Silva por empréstimo, a troco de 2,25 milhões de euros.

Recuperado de uma lesão no início da temporada, André Gomes leva oito partidas ao serviço dos "toffees", onde se tem mostrado novamente a um bom nível na competitiva Premier League.

Campeão Europeu em 2016, o médio tem estado também de fora das opções de Fernando Santos desde março, falhando inclusivé o Mundial 2018 na Rússia. André Gomes voltou a ficar de fora na última convocatória, para as partidas da Liga das Nações frente a Itália e Polónia, apesar de já estar recuperado e a jogar pelo Everton.