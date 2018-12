Ataque em Estrasburgo: número de mortos sobe para três

O número de vítimas do ataque de Estrasburgo, ocorrido na terça-feira, foi esta quinta-feira atualizado para três.

O mais recente balanço aponta para três mortos e 13 feridos, cinco dos quais com gravidade. Uma destas vítimas encontra-se em estado de morte cerebral, segundo informação avançada pelas autoridades francesas.

A polícia francesa tem montada uma operação de "caça ao homem", tendo no terreno mais de 700 operacionais. Foi lançado um apelo para obter informações que possam levar à detenção do suspeito do ataque.

A polícia já deteve quatro pessoas próximas do suspeito da ação criminosa, identificado como sendo Chérif Chekatt , de 29 anos, filho de marroquinos nascido em Estrasburgo.



Segundo o procurador de Paris, algumas testemunhas relataram que o atirador terá gritado “Allahu Akbar”.

O suspeito tem cadastro e já era procurado por suspeitas de homicídio, integrando a lista negra de pessoas que representam potenciais perigos para a segurança do país.