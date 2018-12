Papa visita Bulgária e Macedónia em maio

O Vaticano anunciou esta quinta-feira mais uma viagem do Papa, desta vez, à Bulgária e à Macedónia, entre os dias 5 e 7 de maio de 2019.

A visita inclui as cidades de Sófia e Rakovski, na Búlgária, e Skopje, na ex-República jugoslava da Macedónia.

Tanto a Bulgária como a Macedónia são países de esmagadora maioria ortodoxa, o que confere à visita do Papa uma dimensão ecuménica importante. Na Macedónia os católicos, incluindo os de rito romano e os membros da Igreja Greco-Católica da Macedónia, são cerca de 1% da população. Na Bulgária, onde também existe uma Igreja Católica de rito oriental, os católicos são cerca de 0,7% da população.

Francisco abre o calendário de visitas logo em janeiro, com a deslocação ao Panamá para as Jornadas Mundiais da Juventude. O Papa chega no dia 23 e regressa a Roma no dia 27.

Logo depois, em fevereiro, o Papa desloca-se aos Emirados Árabes Unidos para um encontro inter-religioso dedicado ao tema da “fraternidade humana”. A visita vai decorrer entre os dias 3 a 5 de fevereiro.

No mês seguinte, Francisco visita Marrocos, de 30 a 31 de março, a convite do rei Mohammed VI e dos bispos católicos daquele país africano. Vai passar pelas cidades de Rabat e Casablanca.

Ainda sem data marcada está uma possível viagem a Moçambique.

[Notícia atualizada às 11h57]