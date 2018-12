Torre de Moncorvo aposta na história para atrair visitantes

A Câmara de Torre de Moncorvo vai investir cerca de um milhão de euros na musealização do castelo medieval, nas estruturas arqueológicas do edifício e na criação de um Centro de Estudos Judaicos, no centro histórico da vila.

De acordo com o presidente da autarquia, Nuno Gonçalves, o projeto "vai permitir a visita às ruínas do antigo castelo, em toda a sua extensão, onde se pode ver ainda a antiga cisterna, as muralhas e a parte envolvente à capela do Sagrado Coração de Jesus, um processo que ajudará na requalificação do todo o centro histórico da vila”.

Mandado edificar por D. Dinis, nos séculos XIII e XIV, do antigo castelo medieval conserva-se intacta a porta do lado nascente, sobre a qual se ergueu, no séc. XVII, a capelinha da Senhora dos Remédios e a "porta da traição”.

O percurso museológico terá início “pela porta da traição, a que se acede através de escadas. Ao entrar no “castelo”, além de vitrines com espólio exposto e maquete do castelo, o público terá acesso a informação escrita, áudio e vídeo que dará a conhecer a evolução do castelo ao longo do tempo (sec. XII-XXI). O visitante pode ainda percorrer o troço de muralha do sec. XIII, continuando até às fundações das antigas torres”, explica o autarca.

Para além do circuito de visitas à antiga cerca medieval, o visitante irá ter a possibilidade de observar algumas peças e artefactos que resultaram de escavações arqueológicas feitas no interior do castelo.

Com este projeto pretende-se, segundo Nuno Gonçalves, criar “um espaço vivo” dentro do centro histórico da vila, para atrair visitantes ao concelho.