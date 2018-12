"O mal de uns pode ser o bem de outros". Miguel Luís preparado para render Wendel

Nuno Luís, pai do jovem médio que será titular pela primeira vez na "era Keizer", recorda em Bola Branca a gratidão do campeão da Europa de Sub-19 a José Peseiro e revela a ambição de Miguel na equipa principal dos leões.

Chegou a hora de Miguel Luís demonstrar a Marcel Keizer a qualidade que fez dele campeão da Europa de Sub-19 por Portugal e levou Tiago Fernandes a apostar nele, no período em que orientou o Sporting, após a saída de Peseiro. O médio de 19 anos, uma das pérolas da formação leonina, deverá ser titular na partida frente ao Vorskla Poltava para a Liga Europa. Miguel Luís prepara-se para render o lesionado Wendel, numa sucessão recheada por um misto de mérito mas também de felicidade. É o que conclui o pai, também ele antigo jogador. Em Bola Branca, Nuno Luís é claro. "Se o 'mister' Keizer entender dar a titularidade ao Miguel [Luís], acho que já é uma confiança que lhe vai dar. Se não tivesse confiança no Miguel tenho a certeza que não iria apostar nele. Mas é uma boa oportunidade e o futebol é assim: o mal de uns poderá ser o bem de outros. Infelizmente, o Wendel lesionou-se. Espero que ele recupere o mais rápido e o melhor possível. E agora alguém irá ter a oportunidade. Se for o Miguel, melhor. Espero que ele consiga demonstrar que tem capacidade para ajudar o Sporting", adianta, garantindo um Miguel Luís "com expectativas altas para poder ajudar" os leões a concluir a fase de grupos da Liga Europa com o pé direito.

"O Miguel está com expectativas altas para poder ajudar o Sporting a conseguir mais uma vitória na Liga Europa. Esse é o objetivo. Se ele for titular, seguramente que irá dar o seu melhor em prol do Sporting", prossegue, revelando as ambições pessoais do filho, que avançará para o segundo jogo a titular na prova internacional, depois da estreia no Emirates, em Londres, frente ao Arsenal.

"O Miguel é muito objetivo. Pertence ao plantel do Sporting e quer jogar. Fica satisfeito por aprender, mas não fica realizado. Para jogar, tem de trabalhar durante a semana e sempre que não for chamado ou não jogar ficará triste", assinala.

Miguel Luís grato a antigo treinador do pai Foi uma estreia absoluta, com poucos minutos, mas a memória jamais se desvanecerá da cabeça de Miguel Luís. A 20 de outubro, com o Sporting a bater o Loures por 1-2, para a Taça de Portugal, o delfim concretizou o sonho de menino da academia leonina. E mesmo com o despedimento de Peseiro, após a derrota na Taça da Liga, frente ao Estoril, o agradecimento a José Peseiro será eterno. "Conhecendo o 'mister' José Peseiro como conheço, porque foi meu treinador [orientou Nuno Luís no Nacional da Madeira, em 2001/02], terá tido as suas razões. Mas há uma coisa que o Miguel nunca mais se irá esquecer: foi com o 'mister' Peseiro que se estreou com a camisola principal do Sporting e é por isso que continua a ter a oportunidade de evoluir com a equipa principal", recorda Nuno Luís, abordando ainda a transição de Tiago Fernandes e a chegada de Marcel Keizer a Alvalade. "O Tiago Fernandes sempre apostou no Miguel na formação e entendeu, enquanto técnico principal do Sporting, que ele lhe dava garantias para o lugar. Quando o 'mister' Keizer chegou, o Miguel estava na seleção [de Sub-19], fez poucos treinos e isso poderá ser uma das razões para ele não ter sido aposta logo de início. Mas agora o que resta ao Miguel é trabalhar e é isso que tem feito, porque se não estiver a fazê-lo como deve, seguramente que o 'mister' Keizer não irá apostar nele", argumenta.

Para além de Miguel Luís, Keizer chamou mais alguns nomes da equipa de sub-23 para o encontro com os ucranianos. Abdu Conté, Thierry Correia, Bruno Paz e Pedro Marques integram os convocados, naquilo que Nuno Luís vê como uma aposta com boas perspetivas de sucesso a médio-prazo. "A formação do Sporting tem bons jogadores para integrar a equipa principal do Sporting mas precisam que a estrutura potencie as suas capacidades. Ainda bem que Marcel Keizer tem olhado para a formação com perspetiva de chamar jogadores à primeira equipa", completa.