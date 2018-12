Matosinhos acolhe "Match Point 2018" para "minimizar fuga de talentos"

A Fundação AEP vai juntar em Matosinhos mais de 200 jovens emigrantes qualificados com mais de meia centena de empresas que querem recrutar trabalhadores.

"A Fundação AEP vai juntar, pelo segundo ano consecutivo, jovens portugueses emigrados que anseiam regressar ao país e empresas que se deparam com falta de recursos humanos qualificados, com o objetivo de alinhar as necessidades dos jovens profissionais e das empresas", refere a fundação da Associação Empresarial de Portugal (AEP) em comunicado.

A segunda edição do evento vai ter lugar em 27 de dezembro, numa altura em que os jovens regressam a Portugal para festejar o Natal. A iniciativa propõe-se, assim, "promover o regresso de uma geração preparada e tentar minimizar os efeitos que a fuga de talentos tem na atividade económica nacional".

Tal como na edição do ano passado – que juntou meia centena de empresas e 200 jovens qualificados e serviu de palco a mais de 1.000 entrevistas – os jovens são convidados a vir a Portugal apresentar um 'pitch' (apresentação) e contam com uma agenda de 'speed meetings' (encontros rápidos) com empresas, momentos de 'networking' e aconselhamento de carreira.

Nesta edição, a Fundação AEP acredita que a "maior estabilidade da economia nacional e o consequente efeito no mercado de trabalho português" permitirá ao Match Point 2018 "atrair um número ainda mais elevado de jovens e de empresas".

Citado no comunicado, o presidente da Fundação AEP explica que "o Match Point surge na sequência da preocupação que as empresas manifestam junto da AEP em relação à falta de recursos humanos qualificados, sobretudo ao nível das engenharias e biociências".

"No âmbito das iniciativas que temos desenvolvido, nomeadamente o programa 'Empreender 2020 - Regresso de uma geração preparada', a Fundação AEP tem tido como principal objetivo dar resposta às necessidades de criação de emprego, de inovação, de crescimento e de desenvolvimento económico", sustenta Paulo Nunes de Almeida.

O Match Point 2018 tem uma taxa de inscrição para as empresas, mas é gratuito e aberto aos jovens participantes, que devem apenas inscrever-se previamente.