Atlético Paranaense vence a "Liga Europa" da América do Sul

O Atlético Paranaense é o vencedor da Copa Sul-Americana, a "Liga Europa" da América do Sul. Os brasileiros defrontaram o Junior Barranquilla na final, disputada a duas mãos. Depois do empate a um golo no primeiro jogo voltou a registar-se igualadade no segundo, em Curitiba.

Pablo, avançado do Paranaense, já tinha marcado na Colômbia e voltou a fazê-lo na Arena da Baixada, mas Teo Gutiérrez, antigo jogador do Sporting, empatou a partida. O jogo foi para prolongamento e penáltis, com vitórias dos brasileiros, por 4-3. Thiago Heleno converteu o último penálti.

Lucho González, antigo jogador do FC Porto, foi titular na equipa orientada por Tiago Nunes. Foi o primeiro título internacional conquistado pelo Atlético Paranaense.