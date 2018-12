Turquia. Aparatoso acidente de comboio faz nove mortos e 47 feridos

O descarrilamento de um comboio de alta velocidade na Turquia provocou a morte de, pelo menos, nove pessoas e ferimentos em 47, informaram fontes oficiais turcas.

O comboio de alta velocidade, que seguia da capital, Ancara, para a cidade de Konya, no centro do país, colidiu contra uma locomotiva e acabou por embater num viaduto para peões, de acordo com as autoridades locais.

O prefeito de Ancara, Vasip Sahin, explicou que a locomotiva estava a verificar as linhas férreas de uma estação da capital.

"A nossa esperança é que não haja mais vítimas", disse.

Várias ambulâncias e equipas de resgaste foram mobilizadas para o local do acidente.