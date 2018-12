Raptors nem precisaram de Kawhi Leonard para derrotar Golden State

Jogo grande da NBA, com os Toronto Raptors a vencerem os Golden State Warriors, em Oakland, por 93-113. Os campeões foram derrotados por 20 pontos de diferença e os Raptors não contaram com sua maior estrela, Kawhi Leonard, que está lesionado.

Kyle Lowry e Sege Ibaka lideraram a equipa, com o base a marcar 23 pontos e fazer 12 assistências, e o poste a registar 20 pontos e 12 ressaltos. O melhor marcador do encontro foi Kevin Durant, com 30, praticamente 1/3 dos pontos dos Warriors. Foi uma noite muita apagada de Curry (dez pontos), Thompson (14) e Green (2).

Os Raptors cimentam o estatuto de melhor equipa da NBA, com 23 vitórias e sete derrotas. Os canadianos lideram a Conferência Este. Os Warriors somaram a décima derrota da temporada, têm 19 vitórias e estão no segundo posto da Conferência Oeste, atrás dos Nuggets.

NBA

Resultados

Golden State Warriors-Toronto Raptors, 93-113

Charlotte Hornets-Detroit Pistons, 108-107

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, 113-97

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, 124-127

Washington Wizards-Boston Celtics, 125-130

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers, 92-83

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder, 118-114

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks, 114-107

Utah Jazz-Miami Heat, 111-84

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves, 141-130