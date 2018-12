Benfica em destaque no adeus à Champions

A vitória do Benfica frente ao AEK, na despedida da Liga dos Campeões, é manchete nos três diários desportivos.

"Rendimento mínimo garantido", escreve O Jogo, sublinhando o encaixe financeiro de 2,7 milhões graças ao golo de Grimaldo.

Mais sucinto, o Record escerve "Valeu", enquanto A Bola destaca a execução do esquerdino no pontapé livre que deu a vitória às "papoilas saltitante" e titula: "Obra do adeus."

Sobre o FC Porto, A Bola diz que "Conceição evitou a saída de Hernâni" e O Jogo destca declarações de Iker Casillas, que garante, sobre o jovem guarda-redes Diogo Costa: "Vem aí um craque."

Os três diários antecipam, ainda, o jogo desta quinta-feira, do Sporting, para a Liga Europa, com declarações do técnico dos leões. Marcel Keizer.