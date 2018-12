Ratinhos voadores, confettis e balbúrdia no Senado da Colômbia

Ratinhos voadores, confettis, protestos e uma grande confusão. Foi assim que terminou uma reunião solene no Senado da Colômbia.



A sessão destinava-se a assinalar o Dia dos Direitos Humanos, os senadores observaram um minuto de silêncio em memória do antigo Presidente Belisario Betancur, que morreu no passado dia 7 de deste mês.

O ex-chefe de Estado Alvaro Uribe e a senadora Griselda Lobo, que integra as fileiras das FARC, o movimento rebelde transformado em partido político, também ia fazer as pazes. Durante o seu mandato na Presidência, Uribe perseguiu as FARC com mão de ferro.

Mas a harmonia foi quebrada quando um grupo de manifestantes atirou confettis e quatro ratinhos em pára-quedas, que aterraram na secretária de um dos parlamentares.