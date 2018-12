Grimaldo. “Vitória foi importante para a equipa”

Os jogadores do Benfica reagiram à vitória sobre o AEK na despedida da Liga dos Campeões. Grimaldo marcou o golo decisivo. Alfa Semedo e Seferovic também falaram.

Gimaldo

"Fizemos uma Champions no qual merecíamos mais, agora há que pensar na Liga Europa e no campeonato. A vitória foi importante para a equipa, sobretudo merecida", referiu à Eleven Sports.

O defesa espanhol considera que "não estivemos mal na primeira parte, mas faltou agressividade. Na segunda já entrámos mais agressivos, fomos à procura do golo, o que conseguimos no final da partida. A vitória é importante para nos mantermos unidos".

O autor do golo dos encarnados refere que teve “sorte”. “Em outras ocasiões não a tive. Agora é pensar no jogo do próximo fim de semana e pouco mais".

Seferovic

"O mais importante foi a vitória. Não fizemos uma boa primeira parte mas na segunda jogámos mais rápido e as oportunidades de golo começaram a surgir. Quando acelerámos, eles abriram mais e surgiram chances para fazer o golo", declarou o avançado suíço, à Eleven Sports.

Alfa Semedo

“Foi um jogo um pouco complicado. A equipa do AEK estava fechada atrás. Tentámos de todas as maneiras e conseguimos marcar um golo nos últimos minutos. É importante para nós acabar esta fase com uma vitória.”

Sobre a Liga Europa, o médio lembra que “está garantido que somos cabeças-de-série e estamos a fazer o nosso trabalho. Há que continuar a ganhar jogos e confiança. Neste momento isso é o mais importante para o Benfica”.