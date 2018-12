Aviso de mau tempo no Porto

A Proteção Civil municipal do Porto emitiu um aviso à população e anunciou o corte da circulação automóvel na Avenida D. Carlos I, na zona da barra do Douro, desde as 19h00.



Em comunicado, a Proteção Civil fala da possibilidade de ocorrência de chuva, vento forte e agitação marítima.

Apela ao respeito dos limites pelos perímetros de segurança que serão estabelecidos para peões junto da orla costeira, no acesso aos molhes e aos cortes de transito nesta zona da cidade.