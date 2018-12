Benfica 1-0 AEK

Folha seca de Grimaldo coloca Benfica como cabeça de série

12 dez, 2018 - 18:27 • Carlos Calaveiras

Exibição pouco conseguida do Benfica foi salva por um golaço do defesa-esquerdo aos 88 minutos, de livre direto. Recorde os melhores momentos do jogo em rr.sapo.pt e veja o golo.