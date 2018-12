Youth League. Benfica vence e está no "play-off" de acesso aos oitavos-de-final

Os juníores do Benfica venceram, esta quarta-feira, o AEK de Atenas por 3-0 e terão de disputar um "play-off" de acesso aos oitavos-de-final da Youth League.

As águias receberam e venceram a formação grega no Seixal, com golos de Nuno Santos, aos 15 minutos, e Nuno Tavares, aos 80 minutos. Já no período de descontos, Tiago Dantas fez o terceiro de penálti.

Com este resultado, as águias terminam a fase de grupos em segundo lugar, com 11 pontos, os mesmos que o líder Ajax, que se qualifica de forma direta para os oitavos-de-final da prova. O Bayern de Munique, também com 11 pontos, fica de fora. Já o AEK termina a campanha europeia em último lugar, sem qualquer ponto somado.

Deste modo, as águias terão de disputar o "play-off" de acesso aos oitavos-de-final, frente a uma das equipas que surgem de outra parte da competição, entre os campeões nacionais do escalão de cada país.

As águias poderão defrontar o Dinamo de Kiev, Midtjylland, Montpellier, Chelsea, PAOK, Hertha de Berlim, Dinamo de Zagreb ou Sigma Olomouc.