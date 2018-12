Gonçalo Guedes vai ser operado no Porto

Gonçalo Guedes, avançado do Valência, terá de ser operado a uma hérnia que o tem afetado nas últimas semanas.

O internacional português será operado no Porto, no Hospital de Santa Maria, em cordenação com o departamento médico do clube espanhol. Guedes estará fora dos relvados entre seis a oito semanas, segundo anunciou o clube em nota oficial.

O clube espanhol já tinha anunciado que o português estaria afastado dos relvados nas próximas duas partidas e que teria de ser "reavaliado".

O extremo português assinou esta temporada em definitivo pelo Valência, a troco de 40 milhões de euros, vindo do Paris Saint-Germain. Guedes impressionou na época passada no clube espanhol, por empréstimo, onde apontou seis golos em 38 partidas.