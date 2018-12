Detidas quatro pessoas "próximas" do suspeito do atentado em Estrasburgo

Leia também:

A polícia francesa deteve esta quarta-feira, ao início da tarde, quatro pessoas próximas do suspeito do atentado em Estrasburgo que provocou pelo menos dois mortos e 13 feridos. Nove deles encontram-se em estado grave e um outro estará em morte cerebral.

O ataque teve lugar na terça-feira à noite, quando, por volta das 20h, um homem de 29 anos entretanto identificado como Chérif Chekatt, abriu fogo indiscriminadamente no mercado de natal no centro da cidade francesa, precisamente na semana em que esta albergava a sessão plenária do Parlamento Europeu, que ali se reúne uma vez por mês.

De acordo com as autoridades francesas, foram detidos para interrogatório quatro familiares do suspeito, o pai, a mãe e os seus dois irmãos. Chekatt continua em fuga e está montada uma caça ao homem que envolve dezenas de agentes no terreno.

O suspeito tem cadastro e já era procurado por suspeitas de homicídio, integrando a lista negra de pessoas que representam potenciais perigos para a segurança do país.