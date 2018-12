Pêpê diz que plantel está "feliz" com a continuidade de Luís Castro em Guimarães

Pêpê, médio do Vitória de Guimarães, diz que Luís Castro não falou com o plantel sobre uma eventual saída para o Reading e diz que a equipa está satisfeita com a permanência do técnico.

Depois de vários rumores, Luís Castro, treinador do clube vitoriano, decidiu ficar na cidade Berço e recusar o convite para orientar o penúltimo classificado do Reading. Pêpê falou sobre a eventual saída do técnico, numa ação de solidariedade organizada pelo clube e claque no Patronato São Sebastião, em Guimarães:

"Estamos felizes. O treinador não falou connosco, acho que só falaria se fosse sair do clube, mas não saiu. Não vai ter impacto nenhum e estamos principalmente felizes porque ficou".

O arranque de Luís Castro no Vitória de Guimarães não foi o melhor, no entanto, as seis vitórias nos últimos seis jogos levaram os vimaranenses ao quinto lugar do campeonato, a cinco pontos do quarto classificado. O próximo adversário é o Desportivo das Aves, que mereceu elogios de Pêpê:



"O Aves sai bem no contra-ataque, e por isso temos de controlar o jogo, sempre com segurança defensiva".