Bas Dost eleito melhor jogador da I Liga em outubro e novembro

Bas Dost foi eleito o melhor jogador da I Liga em outubro e novembro, segundo anunciou a Liga de clubes esta segunda-feira. O avançado do Sporting marcou seis golos nos cinco jogos em que participou.

A votação foi feita junto dos treinadores do campeonato. Bas Dost recolheu 10,08% das preferências, tendo superado Chiquinho, do Moreirense (7,56%) e Éder Militão, do FC Porto (6,93%).

O ponta-de-lança holandês voltou à equipa em outubro, após lesão prolongada. No primeiro jogo para o campeonato, a 28 desse mês, não marcou, mas o Sporting venceu. Nos outros quatro jogos, em novembro, Dost marcou seis golos, tendo inclusive "bisado" frente a Chaves e Aves. O Sporting também contou essas quatro partidas por vitórias.

Líder do campeonato em maioria



A vitória no maior prémio individual foi para um jogador do Sporting, mas de resto é o FC Porto que domina a lista. Iker Casillas foi eleito o melhor guarda-redes (19,42%), Éder Militão venceu o prémio de melhor defesa (19,91%) e Sérgio Conceição arrecadou a distinção para o melhor treinador. O técnico dos campeões nacionais reuniu 28,45% dos votos.

Bruno Fernandes venceu o prémio de melhor médio, com 17,46% dos votos. Curiosamente, Chiquinho, que foi um dos três finalistas ao prémio de melhor jogador, ficou em segundo nesta votação. Bas Dost venceu o prémio de melhor avançado (14,70%), a juntar ao de melhor jogaor.

Niltinho, do Chaves, marcou, frente ao Sporting, o melhor golo dos dois meses contemplados. Luiz Phellype, que pode estar de saída do líder Paços de Ferreira, ganhou a votação para melhor jogador da II Liga.