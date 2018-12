Sterling eleito melhor jogador de novembro da Premier League

Raheem Sterling, avançado do Manchester City, venceu o prémio de melhor jogador do mês de novembro da Premier League.

O internacional inglês, de 24 anos, somou três golos e três assistências nos três jogos que os "citizens" disputaram em novembro. Sterling ficou em branco com o Manchester United, mas fez um golo e uma assistência ao West Ham e "bisou" nos dois parâmetros diante do Southampton. O Manchester City venceu os três encontros.

Para receber a distinção, Sterling bateu a concorrência dos companheiros de equipa Leroy Sané e David Silva, assim como de Felipe Anderson, do West Ham, Lucas Digne, do Everton, Andrew Robertson, do Liverpool, e Moussa Sissoko, do Tottenham.