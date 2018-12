Miguel Luís quer mostrar a Keizer que "pode ser opção válida"

Miguel Luís, médio do Sporting, quer provar a Marcel Keizer que pode ser opção no meio campo dos leões e quer continuar o bom momento de forma da equipa com uma vitória frente ao Vorskla Poltava, para fechar a fase de grupos da Liga Europa em chave de ouro.

Em declarações na sala de imprensa, o jovem de 19 anos fala no momento da equipa e admite estar preparado para jogar, caso seja chamado ao onze inicial:

"Estamos num bom momento a nível de confiança, as vitórias e o futebol praticado ajudam. Queremos continuar esta boa fase e vencer o jogo de amanhã. Todos temos vontade de ser titulares, e estamos preparados para jogar amanhã caso o treinador nos escolha e eu quero ser opção válida".

Miguel Luís, que foi titular em duas das três partidas orientadas pelo treinador interino Tiago Fernandes, poderá voltar a somar minutos na quinta-feira frente ao Vorskla, depois de Keizer ter admitido que vai fazer várias alterações no onze inicial.

"Tenho de fazer o meu trabalho para mostrar ao treinador que posso ser opção. Tenho aprendido muito nos treinos, com todos, ainda sou muito jovem".

O médio diz que o plantel o "integrou bem" e fala com "tristeza" sobre a lesão de Wendel, médio que estará de fora dois meses a cabo de uma entorse no joelho.

O Sporting-Vorskla Poltava está marcado para quinta-feira, às 20h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.