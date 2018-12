Atrás ou à frente das câmaras, Marcelo é “o Presidente dos afetos”

Veja também:

Marcelo já tem quarto em Belém, mas não gosta muito Afetos, proximidade, simplicidade e estabilidade foram as quatro palavras que Marcelo Rebelo de Sousa escolheu para definir como iria ser o seu exercício presidencial, ainda antes de tomar posse. Ao fim de quase três anos à frente da Presidência da República, pode dizer-se que está a cumprir. Esta quarta-feira, dia em que completa 70 anos de idade, a jornalista Cláudia Sebastião apresenta o livro: “Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente dos Afetos”. “As histórias desconhecidas foram o que me marcou mais neste livro”, confessa a autora, convidada da Manhã da Renascença. Na introdução, Cláudia Sebastião escreve: “Marcelo Rebelo de Sousa é desconcertante. Tem uma agenda mais cheia do que qualquer dos seus antecessores. Parece que está em todo o lado e com todas as pessoas. (…) É também o Chefe de Estado que se senta no chão a falar com as pessoas que vivem na rua, abraça quem chora desesperadamente, cumprimenta e fala com todas as pessoas, sejam Chefes de Estado ou de Governo ou desconhecidos na rua”.

Como é que foi recolhida a informação que está neste livro? A ideia inicial, o ângulo de abordagem, era a proximidade e este afeto que ele tem com as pessoas – daí, ser chamado o Presidente dos afetos. Privilegiei entrevistas com pessoas de setores aos quais ele tem dado grande atenção. Tenho, portanto, testemunhos de muitas pessoas – 15, 16 pessoas – algumas delas amigos dele de longa data (50, 60 anos de amizade) e depois também uma parte da investigação exaustiva do site da Presidência da República, que tem um trabalho excecional. Eles têm no site todos os vídeos, na íntegra, de intervenções do Presidente da República. E complementei com notícias que fui ver sobre esses momentos. Não era difícil fazer o corte com o estilo de Cavaco Silva, mas o estilo de Marcelo Rebelo de Sousa também não é fácil de manter. É cansativo, o Presidente já tem 70 anos, será que vai conseguir manter este ritmo? É uma boa pergunta... Ele tem vontade de manter. Mas também diz que é impossível manter este ritmo, porque vai tendo cada vez mais idade, mas o que vemos é que tem conseguido manter. Ainda no dia da recolha de alimentos para o Banco Alimentar, ele tinha começado de manhã com as celebrações do 1º de dezembro e às 2h00 do dia seguinte, nessa madrugada, estava no Banco Alimentar com o Presidente de Cabo Verde. E perguntavam-lhe: como é que vocês conseguem, com uma agenda tão cheia? Ele é notívago, dorme pouco e, de facto, é frenético, hiperativo; tem de estar a fazer coisas, sempre a inventar. Daí ser estranho hoje não ter agenda - ou, pelo menos, conhecida.

A Cláudia foi jornalista de política da TVI. Concorda com os que dizem que a presidência de Marcelo é populista, mas também institucionalista, porque já recorreu aos seus poderes informais de Presidente para interferir com a ação de alguns ministros? Eu diria que não é populista, é popular. E a diferença da palavra é importante. Creio que ele é popular, consegue estar com as pessoas, próximo das pessoas, criar essa ligação com os portugueses e com as pessoas comuns - e não só com as instituições e com as pessoas que têm cargos. Mas também consegue ter esse papel institucional. Ele diz que não mistura, que não se deixa influenciar pelas suas convicções quando toma posições políticas. Portanto, eu creio que ele é popular – não populista – e que consegue ter o seu papel político, o seu estatuto, o seu cargo, os seus poderes presidenciais também. Como jornalista de política da TVI conhecia certamente Marcelo enquanto comendador da televisão. Que diferenças é que encontra entre o comentador e o Presidente? Eu não noto grandes diferenças, a começar porque ele continua a comentar, de forma diferente, tudo. Como falava nos comentários sobre tudo o que fosse desporto, política, política internacional, cinema, música, agora, como Presidente da República, também fala sobre tudo. Até é acusado de falar demais, porque ele comenta tudo, mesmo muito em cima do acontecimento. E na maneira de ser dele também não vejo diferenças e as pessoas com quem falei também dizem que não há diferença. Ele era a mesma pessoa que é agora na TVI, por exemplo. Ele falava a toda a gente. Falava ao segurança, a toda a gente com quem se cruzava. Isso é uma coisa que parece óbvia e natural, mas não é assim com todas as pessoas. Isto tem muito a ver com a personalidade dele. É genuíno, sim, e isso ele mantém. E acha que é possível continuar assim para um segundo mandato, que parece que vem aí? Continuar assim a falar a todas as pessoas, parece-me natural nele e parece-me que vai continuar. Se vai conseguir continuar com este ritmo, não sei. A idade também vai pesando e, portanto, presumo que terá de abrandar alguma coisa neste ritmo frenético dele e das pessoas que trabalham com ele.