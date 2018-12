Del Bosque acredita que Casillas "está feliz" no FC Porto

Vicente del Bosque, antigo treinador do Real Madrid e selecionador espanhol, salientou, esta quarta-feira, que a transferência de Iker Casillas para o FC Porto foi "muito boa" para o guarda-redes.

Em entrevista à agência EFE, Del Bosque salientou que Casillas "está bem" no Dragão. "Está num clube no qual, tenho essa impressão, está feliz. Foi uma saída muito boa para ele, depois de todos aqueles anos no Real Madrid e dos serviços que prestou ao clube. Penso que todos reconhecemos isso", afirmou o antigo selecionador de Espanha.

Na terça-feira, Casillas chegou às 100 vitórias na Liga dos Campeões. O guardião espanhol celebrou a marca co a vitória do FC Porto sobre o Galatassaray, por 3-2, que fechou com chave de ouro a fase de grupos quase perfeita dos dragões: cinco vitórias e um empate em seis jogos.