"Estou surpreendido pelo Corchia não ser titular", diz empresário

Mikkel Beck, agente de Sébastien Corchia, mostrou-se surpreendido pelo atual estatuto do lateral francês no Benfica, que apenas foi utilizado em duas partidas esta época, a contar para a Taça de Portugal.

O defesa direito está relegado para a condição de suplente de André Almeida no lado direito da defesa encarnada. Em declarações ao portal espanhol "Estádio Deportivo", o representante de Corchia mostrou-se admirado pela falta de minutos do lateral e deixa uma mensagem a Rui Vitória:

"Estou muito surpreendido pelo Corchia não ser titular. Se a sua qualidade já o levaram a ser chamado à seleção francesa, questiono o motivo pelo qual o Benfica não precise da sua qualidade. Tudo no futebol depende do treinador e os resultados do Benfica não têm sido espetaculares".

Corchia chegou às águias nos últimos dias de mercado, e lesionou-se nos primeiros dias de trabalho com as águias. "Ele tem sido azar com as lesões este ano, mas trabalhou muito para recuperar e está 100% pronto".

Mikkel Beck desvaloriza ainda os rumores de um possível regresso ao Sevilha em janeiro. "Ele tem contrato com o Benfica até ao final do ano e está totalmente focado nisso".