Wendel desfalca Sporting por seis a oito semanas

Wendel vai parar entre seis e oito semanas, devido a lesão. O médio brasileiro do Sporting foi submetido, esta quarta-feira, a exames complementares, que confirmaram que o jogador sofreu uma entorse do joelho esquerdo com rotura parcial do ligamento lateral interno.

Confirma-se, portanto, o cenário de paragem de cerca de dois meses. O brasileiro lesionou-se durante a vitória (4-1) do Sporting sobre o Desportivo das Aves, no domingo, relativa à 12.ª jornada do campeonato.

Wendel conquistou um lugar no onze do Sporting desde a chegada de Marcel Keizer. O médio foi sempre titular nos quatro jogos realizados com o holandês. Ao todo, Wendel leva um golo em seis jogos, esta época.