Meneses Rodrigues prefere que Bruno de Carvalho não seja expulso de sócio

Meneses Rodrigues, antigo dirigente do Sporting, não quer que Bruno de Carvalho seja expulso de sócio, decisão que será tomada em Assembleia Geral no próximo sábado.

Em declarações a Bola Branca, o antigo membro da direção leonina prefere que um eventual castigo aplicado a Bruno de Carvalho seja uma longa suspensão, para evitar a expulsão do antigo presidente:

"A expulsão é uma pena de morte. Preferia que fosse uma suspensão por tempo mais alargado, como uma pena de prisão de 25 anos, que é o máximo permitido em Portugal. Temos muito o apetite pelo presidencialismo. A direção de um clube é um colégio, ou seja, todos os membros da direção são responsáveis pelas atitudes de cada um. O presidente pode fazer uma asneira e os outros também são responsáveis, a não ser que se demarquem disso".

Meneses Rodrigues faz um apelo à presença dos sócios numa Assembleia que recordará um momento "infeliz da história do clube": "Acho que os sócios devem viver a vida do clube com a máxima frequência possível, mas sabemos que a assembleia não terá uma agenda que nos fará felizes de participar, porque o tema é uma infelicidade de alguns sócios".

Na última Assembleia Geral, onde foi aprovado o orçamento para a atual temporada, registaram-se alguns incidentes, muito pela presença de um grupo de simpatizantes de Bruno de Carvalho. Rogério Alves, presidente da mesa da Assembleia Geral, já anunciou que a AG terá reforço nas medidas de segurança necessárias e Meneses Rodrigues dá garantias:

"Tive a oportunidade de falar com responsáveis e vão ser tomadas as medidas de segurança certas. Se alguém estiver a pensar ir para fazer desacatos, serão imediatamente calados".