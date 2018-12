C9 passa a C6. Três cardeais dispensados do conselho do Papa

A Santa Sé publicou esta quarta-feira um resumo do encontro do Conselho de nove cardeais que tem estado a aconselhar o Papa sobre as reformas à cúria romana.

O conselho era composto por nove cardeais, mas, segundo o documento, Francisco decidiu dispensar três deles deste seu trabalho.

“Após uma reflexão sobre o trabalho, a estrutura e a composição deste conselho, tendo em conta a idade avançada de alguns dos seus membros, o Santo Padre Francisco, no final de outubro, escreveu a sua eminência o Cardeal George Pell, a sua eminência o Cardeal Francisco Javier Errázuriz e a sua eminência o Cardeal Laurent Monsengwo Pasinya, agradecendo-lhes o trabalho por eles feito ao longo destes cinco anos”, lê-se.

Segundo o mesmo documento, estes cardeais não deverão ser substituídos, pelo que o Conselho, que era conhecido por C9, passará a contar apenas com seis cardeais.

Restam os cardeais Óscar Maradiaga, Reinhard Marx, Patrick O’Malley, Giuseppe Bertello, Osvald Gracias e Pietro Parolin.

Durante a 27.ª reunião foram abordados temas como a contenção de custos da Santa Sé e a cimeira para presidentes de conferências episcopais de todo o mundo, que se vai realizar em fevereiro, para discutir a questão dos abusos de menores. Os cardeais sublinham a importância desta cimeira.