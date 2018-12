Hernâni destacou-se na vitória do FC Porto sobre o Galatasar,y por 3-2, para a Liga dos Campeões. O avançado arrancou o penálti que deu o 2-0 e serviu Sérgio Oliveira para o 3-1. Em entrevista a Bola Branca , António Pereira considera que Hernâni "poderá dar muitas alegrias ao FC Porto".

António Pereira, treinador que levou Hernâni dos juniores para os seniores, acredita que o extremo português ainda tem um futuro de grande sucesso a escrever no FC Porto.

O atual treinador do Real Massamá entende que o seu antigo pupilo "tem margem para crescer", acrescentando que, se Sérgio Conceição ficou com ele depois alguns empréstimos, é porque sabe que Hernâni "tem qualidade e capacidade" para ajudar a sua equipa. António Pereira revela que, na sua opinião, "é a jogar nas alas" que Hernâni pode "render mais".

António Pereira recorda que Hernâni "sempre fez a diferença por onde passou". "Se for motivado, pode dar muito mais", sentencia.

A equipa "mais forte" do futebol português

Com a vitória em Istambul, o FC Porto já encaixou mais de 68 milhões de euros pela sua participação na Champions. Os dragões venceram o grupo D, com 16 pontos, resultado de cinco vitórias e um empate.

Diante do Galatasara, a equipa orientada por Sérgio Conceição registou a quinta vitória consecutiva Liga dos Campeões e a 12.ª seguida em jogos oficiais. O FC Porto só sabe ganhar desde que perdeu na Luz.

"O FC Porto é a equipa mais forte em Portugal", declara António Pereira. O treinador do Real atribui mérito a Sérgio Conceição, que conseguiu "impor as suas ideias" perante todo o plantel azul e branco, tendo "ultrapassado alguns problemas" que existiam no balneário.