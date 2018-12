Mourinho liga para o FC Porto e questiona sobre Militão

Depois do Barcelona, agora também o Manchester United mostrou-se interessado por Éder Militão. De acordo com a "UOL Esporte", José Mourinho terá ligado para o FC Porto para questionar sobre uma eventual transferência do central brasileiro.

De acordo com a publicação, a ligação histórica entre José Mourinho e o FC Porto poderá facilitar uma eventual transferência de Militão.

Os "red devils" voltaram a enviar um olheiro ao Estádio do Dragão para a partida frente ao Portimonense, que os dragões venceram por 4-1 e com um dos golos a ser assistido pelo central brasileiro.

Atualmente, o Manchester United conta com cinco centrais no plantel: Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling e Marcos Rojo.

Militão chegou ao FC Porto esta época, proveniente do São Paulo, a troco de cinco milhões de euros, e rapidamente se tornou a nova coqueluche no emblema portista. O jovem de 20 anos fixou-se como titular da defesa de Sérgio Conceição, ao lado do compatriota Felipe e com apenas 16 jogos disputados tem despertado o interesse dos melhores clubes europeus.

No entanto, Militão tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, valor que os dragões deverão exigir na sua totalidade para libertar o brasileiro.